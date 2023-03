Belen Rodriguez in crisi: è stata cacciata da Le Iene | Situazione straziante (Di sabato 25 marzo 2023) Belen Rodriguez fa spaventare tutti. La sua assenza a Le Iene non è un buona notizia e potrebbe essere un segno di una crisi incredibile. La conduttrice de Le Iene Belen Rodriguez non si è presentata nell’ultima puntata dello storico programma Mediaset facendo preoccupare molti suoi ammiratori. Cosa è successo alla donna? A quanto pare la Rodriguez sarebbe in crisi nera ma alcuni dettagli vengono svelati proprio dalla stessa donna tramite un criptico messaggio su Instagram. Sostituita senza spiegazioni da Claudio Santamaria, Belen è sparita anche per un po’ dai social almeno fino a quando con un stories ha scritto una frase a dir poco controversa. Capita spesso che alcuni personaggi famosi molto sotto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 marzo 2023)fa spaventare tutti. La sua assenza a Lenon è un buona notizia e potrebbe essere un segno di unaincredibile. La conduttrice de Lenon si è presentata nell’ultima puntata dello storico programma Mediaset facendo preoccupare molti suoi ammiratori. Cosa è successo alla donna? A quanto pare lasarebbe innera ma alcuni dettagli vengono svelati proprio dalla stessa donna tramite un criptico messaggio su Instagram. Sostituita senza spiegazioni da Claudio Santamaria,è sparita anche per un po’ dai social almeno fino a quando con un stories ha scritto una frase a dir poco controversa. Capita spesso che alcuni personaggi famosi molto sotto ...

