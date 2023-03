Porta forzata, giù con un lenzuolo: così i due detenuti sono fuggiti dal carcere minorile di Airola (Di venerdì 24 marzo 2023) Uno dei due era già esperto di evasioni. Era fuggito da una comunità per raggiungere la sua ragazza, e proprio per questo era finito nel carcere minorile di Airola. Storie di crimini e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 marzo 2023) Uno dei due era già esperto di evasioni. Era fuggito da una comunità per raggiungere la sua ragazza, e proprio per questo era finito neldi. Storie di crimini e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AM_Porta : @pieroomega Ti rendi conto di come stai degenerando? Crimini di guerra come deportazione forzata di bambini? Trovam… - RobertoIngross2 : @giagnoni_luca @ilconterosso1 @micheleboldrin No e infatti CO2 è considerata inquinante nei registri europei e da E… - AM_Porta : @pieroomega Penso che l'export della Dem da parte degli USA sia ormai fuori moda, parecchio. Ma sarebbe da chiederl… - Gabriele_Rumi : - zagor70 : POI NON PAGANO IL PERSONALE E GLI FANNO FARE 18 ORE AL GIORNO A DUE EURO L'ORA. STICAZZI. -