Basket | Eurolega 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata

Ci siamo, è finalmente tutto pronto per l'inizio di una nuova, appassionante stagione della maggiore competizione europea di pallacanestro, che vede l'Italia tornare ad essere rappresentata da due squadre: all'Olimpia Milano si è infatti aggiunta la Virtus Bologna. Di seguito la e i di tutto il torneo, dalla fase a gironi alle Final Four. IL REGOLAMENTO– Regular Season Olympiacos Pireo 21V-9P* Real Madrid 21V-9P* FC Barcellona 20V-10P AS Monaco 20V-10P Fenerbahce Beko Istanbul 18V-12P Maccabi Playtika Tel Aviv 17V-13P Partizan Mozzart Bet Belgrado 17V-13P Zalgiris

Bologna: Belinelli 26, Ojeleye 18, Shengelia 10 Real Madrid: Hezonja 26, Yabusele 24, Deck 11 Leggi i commenti: tutte le notizie 24 marzo - 21:12Nella sfida valida come trentesima giornata dell'2022/2023 di, la Virtus Bologna crolla in casa contro il Real Madrid . Finisce 96 - 79 per i fortissimi spagnoli, che bissano il successo ottenuto nell'ultimo turno contro l'Olimpia ...Sconfitta numero 17 inper la ...

LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 0-0, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: pronti per la palla a due! OA Sport

Il Real Madrid ha inferto un duro colpo alle speranze di playoff della Virtus Segafredo Bologna con una vittoria in trasferta alla Segafredo Arena per 79-96 comandando sempre il gioco. Spettacolare il ...AS Monaco - Valencia Basket 90-79. Boxscore: 14 Okobo e Blossomgame, 13 Strazel, 10p+13r Hall, 10 Brown per il Monaco; 17 Jones, 15p+11r Dubljevic, 11 Puerto, 10 Harper, 9 Webb III per il Valencia.