Alexis Sanchez: «All'Inter ero come un leone in gabbia»

Inter, le parole di Alexis Sanchez sul suo addio: «Mi hanno mai dato l'opportunità di dimostrare il mio valore?» Alexis Sanchez ha parlato TVN del suo trasferimento dall'Inter al Marsiglia. Di seguito le sue parole. «All'Inter ero tranquillo, ma loro mi hanno mai dato l'opportunità di dimostrare il mio valore? Ho detto che mi avrebbero potuto criticare solo se avessi giocato e l'avessi fatto male. Ero un leone in gabbia, era ingiusto che mi giudicassero senza darmi possibilità di dimostrare il mio valore».

