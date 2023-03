Boxe | Mondiali | Irma Testa e Sirine Charaabi in finale

(Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova Delhi, 23 mar. -(Adnkronos) - Ottimi risultati per il pugilato italiano a Nuova Delhi, sede deifemminili.è innella categoria 57 kg: la venticinquenne di Torre Annunziata ha battuto, in ordine, Leilany Noshbet Reyes Moreno (Guatemala), Thi Thanh Hao Nguyen (Vietnam), la brasiliana Jucielen Romeu e, oggi in semi, la francese Amina Zidani (tutte sfide vinte 5-0). Campionessa d'Europa in carica e prima pugile azzurra ad aver conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici (bronzo a Tokyo), la nostra portacolori se la vedrà incon la kazaka Karina Ibragimova. Inin India c'è anche, che dopo aver eliminato Binte Kamarudin Efasha (atleta di Singapore battuta 5-0), ...

La nazionale italiana porta a casa un risultato sensazionale dalla rassegna iridata in corso a Nuova Delhi grazie a Irma Testa e a Sirine Charaabi. Irma Testa e Sirine Charaabi fanno sognare l'Italia ai Mondiali femminili in corso di svolgimento a Nuova Delhi. Entrambe le azzurre quest'oggi hanno conquistato la finale nelle rispettive categoria di peso: Testa andrà per l'oro nei - 57 Kg. Torre Annunziata. Tutti in piedi per Irma Testa. Alla K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi, in India, la campionessa di Torre Annunziata ha conquistato l'accesso alla finale iridata.

