Bagnaia e Bastianini proveranno a non trasformarsi in Senna e Prost (Di giovedì 23 marzo 2023) Chissà se Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini faranno la fine di Senna e Prost o si fermeranno prima. La loro Ducati è un po’ come la McLaren di quei due là che vinse quindici gran premi su sedici. Va bene che quest’anno in MotoGp le gare raddoppiano, grazie alle Sprint Race del sabato, ma le moto made in Bologna - Borgo Panigale hanno tutto per colorare di rosso la stagione. Ci attende un monocolore Ducati tra team ufficiali e team satelliti con qualche spruzzata di Aprilia e magari un risveglio giapponese. Ci sono insomma tutti i presupposti perché la sfida in famiglia tra Pecco ed Enea si trasformi nella lotta per il titolo. Hanno già cominciato l’anno scorso a darsele tra di loro, fermando i cazzotti un po’ prima che diventassero colpi proibiti. Si sono sfidati, ma restando nei limiti. Non hanno mai dimenticato il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 marzo 2023) Chissà se Peccoed Eneafaranno la fine dio si fermeranno prima. La loro Ducati è un po’ come la McLaren di quei due là che vinse quindici gran premi su sedici. Va bene che quest’anno in MotoGp le gare raddoppiano, grazie alle Sprint Race del sabato, ma le moto made in Bologna - Borgo Panigale hanno tutto per colorare di rosso la stagione. Ci attende un monocolore Ducati tra team ufficiali e team satelliti con qualche spruzzata di Aprilia e magari un risveglio giapponese. Ci sono insomma tutti i presupposti perché la sfida in famiglia tra Pecco ed Enea si trasformi nella lotta per il titolo. Hanno già cominciato l’anno scorso a darsele tra di loro, fermando i cazzotti un po’ prima che diventassero colpi proibiti. Si sono sfidati, ma restando nei limiti. Non hanno mai dimenticato il ...

