Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 22 marzo 2023

(Di giovedì 23 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. La tv dei 100 e uno crolla fino a 1,7 milioni di spettatori, superato anche da Chi l’ha visto? che ne totalizza 2 milioni. Vince la prima serata il film Brave Ragazze su Rai1, in crescita Mare Fuori.tv Prima serata Su Rai1 il film Brave ragazze ha totalizzato 2266 spettatori (13,26% di share). Lo show La tv dei 100 e uno su Canale5 ha conquistato in media 1693 spettatori (share 12,61%). Il film Missione Impossibile – Protocollo fantasma su Italia1 ha realizzato 1075 spettatori (6,74%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori 3 ha portato a casa 1505 spettatori (7,95%) nel primo ...