Al via la prima diretta tv internazionale per le corse in programma all' Ippodromo Snai La Maura

(Adnkronos) - L'accordo in esclusiva tra Epiqa e Sky Racing World prevede la distribuzione delle immagini delle corse italiane anche negli Stati Uniti e in Europa Milano, 23 marzo 2023 – Domani, venerdì 24 marzo, per l'Ippodromo Snai La Maura di Milano sarà una giornata storica: quella della prima diretta tv internazionale per le corse di trotto distribuite all'estero. La cessione e la distribuzione delle immagini rientrano nell'accordo strategico ed esclusivo siglato tra Epiqa, il network televisivo del Gruppo Snaitech, e Sky Racing World, società del gruppo Tabcorp che detiene diritti per la commercializzazione e diffusione di corse di cavalli dal vivo in diversi Paesi del mondo.

