Gears of War: Jon Spaihts sarà lo sceneggiatore del film live-action tratto dal videogioco (Di martedì 21 marzo 2023) Lo sceneggiatore Jon Spaihts si occuperà dell'adattamento live-action del videogioco Gears of War, progetto destinato a Netflix. Il videogioco Gears of War diventerà un film live-action e a occuparsi della sceneggiatura dell'adattamento per il grande schermo sarà Jon Spaihts. Il progetto è destinato a Netflix, che ha stretto un accordo un anno fa con The Coalition per la produzione del lungometraggio e di una serie animata destinata a un pubblico adulto. Jon Spaihts, che ha recentemente lavorato ai film di Dune diretti da Denis Villeneuve, ha confermato che si occuperà dell'adattamento del videogioco spiegando:

