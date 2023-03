Ferrari, Sainz deluso: “Senza sviluppi non si va da nessuna parte” (Di lunedì 20 marzo 2023) Carlos Sainz ha chiuso al 6° posto la gara di Jeddah, secondo GP della stagione. Lo spagnolo chiude davanti al compagno Charles Leclerc, confermando però le difficoltà di inizio stagione della Ferrari. La conferma arriva dalle parole di Carlos Sainz junior: “Nel secondo stint di gara con le gomme ho fatto il massimo, ma lì si vede che siamo un passo indietro e dobbiamo migliorare. Sono già due piste diverse, con asfalti diversi, confermano che abbiamo bisogno di sviluppi. Arriveranno, ma serve tempo, per il momento la situazione è questa. Quarta forza una sorpresa? Sì, è una sorpresa, anche perché dopo il venerdì pensavamo di avere il passo per il podio. Invece sono state più veloci sia Mercedes, sia Aston Martin e dobbiamo capire perché. C’è lavoro da fare”. “Per me è stato il miglior weekend, con il secondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Carlosha chiuso al 6° posto la gara di Jeddah, secondo GP della stagione. Lo spagnolo chiude davanti al compagno Charles Leclerc, confermando però le difficoltà di inizio stagione della. La conferma arriva dalle parole di Carlosjunior: “Nel secondo stint di gara con le gomme ho fatto il massimo, ma lì si vede che siamo un passo indietro e dobbiamo migliorare. Sono già due piste diverse, con asfalti diversi, confermano che abbiamo bisogno di. Arriveranno, ma serve tempo, per il momento la situazione è questa. Quarta forza una sorpresa? Sì, è una sorpresa, anche perché dopo il venerdì pensavamo di avere il passo per il podio. Invece sono state più veloci sia Mercedes, sia Aston Martin e dobbiamo capire perché. C’è lavoro da fare”. “Per me è stato il miglior weekend, con il secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franranieri3 : RT @Edoardoleicorre: La Ferrari non è quarta forza, Sainz è quarta forza, visto che quel povero cristo di Leclerc non è ancora riuscito a f… - duiliocolonna : #OnThisDay nel 2022, già, solo un anno fa la #Ferrari in #Bahrain faceva primo e secondo con #Leclerc (pole, vittor… - itsaalexiss : RT @Edoardoleicorre: La Ferrari non è quarta forza, Sainz è quarta forza, visto che quel povero cristo di Leclerc non è ancora riuscito a f… - Daniele84180289 : RT @PieroLadisa: La frase di #Sainz ('È stato il miglior weekend') è purtroppo il manifesto della mediocrità. Mi dispiace, perché reputo lo… - _Semino_ : Basta mi sono rotto delle discussioni leclerc sainz Leclerc è un fenomeno e salva la baracca. Sainz sta facendo abb… -