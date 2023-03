È salva la riforma delle pensioni di Macron. Proteste e cassonetti in fiamme in tutta la Francia, 70 fermi a Parigi (Di lunedì 20 marzo 2023) La mozione di sfiducia del partito indipendente Liot non ha raggiunto la maggioranza dei voti: la decisione salva Macron e il governo della prima ministra Elizabeth Borne. Nelle strade della capitale e di altre grandi città del Paese monta la protesta Leggi su corriere (Di lunedì 20 marzo 2023) La mozione di sfiducia del partito indipendente Liot non ha raggiunto la maggioranza dei voti: la decisionee il governo della prima ministra Elizabeth Borne. Nelle strade della capitale e di altre grandi città del Paese monta la protesta

