La Corea del Nord avverte i nemici e lancia il missile intercontinentale (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corea del Nord ha dichiarato che il suo ultimo lancio di missili balistici intercontinentali aveva lo scopo di inviare un "avvertimento più forte" in merito alle esercitazioni militari statunitensi combinate con la Corea del Sud. Il lancio di giovedì dall'area di Pyongyang, è avvenuto poche ore prima che il presidente sudCoreano Yoon Suk Yeol si recasse a Tokyo per un vertice con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. ll leader Kim Jong Un ha supervisionato il lancio di prova dell'ICBM Hwasong-17 e ha sottolineato la necessità di "incutere paura nei nemici" per quella che ha definito "l'aperta ostilità" mostrata nei confronti della Corea del Nord. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Ladelha dichiarato che il suo ultimo lancio di missili balistici intercontinentali aveva lo scopo di inviare un "avvertimento più forte" in merito alle esercitazioni militari statunitensi combinate con ladel Sud. Il lancio di giovedì dall'area di Pyongyang, è avvenuto poche ore prima che il presidente sudno Yoon Suk Yeol si recasse a Tokyo per un vertice con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. ll leader Kim Jong Un ha supervisionato il lancio di prova dell'ICBM Hwasong-17 e ha sottolineato la necessità di "incutere paura nei" per quella che ha definito "l'aperta ostilità" mostrata nei confronti delladel

