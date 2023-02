Il piano di pace della Cina per l’Ucraina spiazza l’Occidente. Ora non ci sono più scuse: è ora di trattare con la Russia (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cina accende un cerino di speranza, annunciando un piano di pace proprio quando l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia entra nel suo secondo anno: Pechino, dichiara Wang Yi alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, vuole «dare una chance alla pace» – e chissà se il capo della diplomazia cinese è conscio di citare John Lennon. Le parole di Wang, però, cadono in un terreno non fertile: con diverse sfumature, tutti i leader che intervengono a Monaco si allineano al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che sprona «a dare all’Ucraina quello che chiede», cioè soprattutto armi: «l’opzione peggiore è che la Russia vinca», perché il presidente russo Vladimir Putin «non pianifica la ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laaccende un cerino di speranza, annunciando undiproprio quando l’invasione delda parteentra nel suo secondo anno: Pechino, dichiara Wang Yi alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, vuole «dare una chance alla» – e chissà se il capodiplomazia cinese è conscio di citare John Lennon. Le parole di Wang, però, cadono in un terreno non fertile: con diverse sfumature, tutti i leader che intervengono a Monaco si allineano al segretario generaleNato Jens Stoltenberg, che sprona «a dare alquello che chiede», cioè soprattutto armi: «l’opzione peggiore è che lavinca», perché il presidente russo Vladimir Putin «non pianifica la ...

