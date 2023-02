Cristiano Ronaldo | primo gol in Arabia Saudita

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) –realizza ilgol con la maglia dell’Al Nassr. Il 37enne attaccante portoghese ha rotto il ghiaccio in, andando a segno su rigore nel match di Saudi Pro League pareggiato 2-2 sul campo dell’Al Fateh.ha trasformato il penalty assegnato nei minuti di recupero. CR7 avrebbe potuto fare centro in un’occasione precedente, ma ha ottima posizione non ha centrato la porta. “Sono felice di aver segnato ilgol nel campionto”, ha scrittosu Twitter, evidenziando “il grande sforzo della squadra per conquistare un pareggio importante in una partita molto difficile”. L’Al Nassr guida la classifica con 34 punti dopo 15 giornate e condivide il...

's first Al Nassr goal is scored from the penalty spot. pic.twitter.com/gVcFb6Kbi3 - Nick (@RealxCR7) February 3, 2023 Da www.open.online primo goal dicon al nassr

Buon compleanno Simon & the Stars, Paolo Fox, Cristiano Ronaldo… …Stefan De Vrij, Rodrigo Palacio, Carlos Tévez, Neymar, Giorgio Olcese, Domenico ...