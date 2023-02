Calenda e Meloni “semifascista” | “Era una battuta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Per quanto riguarda il presidenzialismo, “carati proponiamo questo: non toccare la presidenza della Repubblica che è l’unica cosa che funziona in questo Paese. Senza presidente della Repubblica se ne va via l’unità nazionale. E che io lo debba spiegare a una nazionalistaè deprimente”. Così il leader di Azione, Carlo, durante l’evento elettorale del Terzo Polo a Milano. “Via i busti e un po’ di nazionalismo”, ha aggiunto. Poi su Twitter torna sulle parole dette e spiega:nazionalista? “No. Ho detto una cosa molto diversa”. “Se manco nazionalisti semifascisti riconoscono il valore della cultura patria siamo messi malissimo. Era unaevidentemente”, twitta. ...