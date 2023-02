(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ennesima tragedia dell'immigrazione nel Mediterraneo. Ci sono8 persone morte suldiche è stato, in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della Guardia costiera che sta per arrivare al molo di. I militari hannol'imbarcazione, con adecine di nordafricani e. Qualche ora fa, erano stati soccorsi, dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, altri due barconi con acomplessivamente 75 persone. Sul primo natante, con 37 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea e Senegal,14 donne, una delle quali, e un minore.

Odio social per Silvia Cardarelli, chef dell'Osteria della Corte di Spezia che assieme alla sua brigata di cucina, che comprende tra gli altri l'aiuto cuoco Kassim arrivato dal Ghana con un, all'arrivo della nave Geo Barents ha preparato 180 pasti per i profughi. La donna ha infatti postato sul proprio profilo facebook una mail di insulti ricevuta dopo il gesto. "Mi fate schifo, ...E così, lui, cristiano copto, per poter professare la sua fede, per poter studiare e realizzare i suoi sogni, decide di accodarsi a un gruppo die fuggire. Per cinque giorni viene ...

Migranti, barcone soccorso in arrivo a Lampedusa: a bordo 8 cadaveri, anche donna incinta Sky Tg24

Migranti: soccorso barcone, a bordo 8 cadaveri - Ultima Ora Agenzia ANSA

Lampedusa: otto migranti morti, tre vittime sono donne e una di loro era incinta Giornale di Sicilia

Geo Barents, conclusa la prima giornata di sbarchi a La Spezia Sky Tg24

Lampedusa, vigile del fuoco colto da malore improvviso: muore in ... ilSicilia.it

(ANSA) - LAMPEDUSA, 03 FEB - Ci sono anche 8 persone morte sul barcone di migranti che è stato soccorso, in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della Guardia costiera che sta per arrivare al molo di ...Sulla "carretta del mare", agganciata in acque Sar Maltesi, c'erano una quarantina di nordafricani. Fra le salme anche quelle di tre donne, una delle quali incinta ...