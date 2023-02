Bordin | Il Napoli? Per lo Spezia sarà una partita difficile

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 2 febbraio 2023) A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto, allenatore dello Sheriff Tiraspol, ed ex calciatore di. Queste le sue parole: La Serie A ha davvero bisogno di importare allenatori stranieri? “Devo ammettere che ci sono molti tecnici stranieri che hanno lavorato, ed attualmente lavorano, in Italia davvero capaci. -afferma- È chiaro, può esserci la delusione o l’errore, ma in molti sono in molti ad essere bravi”. Mourinho ha deluso in giallorosso? “Nonostante qualche alto e basso, forse, di troppo, la Roma è sempre lì a giocarsela. Gestire una squadra è sempre, a maggior ragione in una piazzacome Roma. Non è assolutamente facile. -prosegue- In tal senso, credo che il portoghese ...