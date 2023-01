Inter pronta allo switch Skriniar-Demiral | cosa manca tra Psg e Atalanta Occhio alla variabile Ziyech

San Siro fischia, solo la curva sostiene la squadra nella speranza di unareazione domenica ... come contro il Torino in coppa Italia, come nella Supercoppa di Riyad contro l'e come contro ...L'attende il rilancio del Psg per lasciar partire subito Skriniar. Se non dovesse arrivare, ... Gabriele Artistico via dal Gubbio: Renateall'acquisto. calciomercato (Getty Images) Tutta la ...

Brozovic si allontana dall'Inter. Pronta l'asta: la Juventus in attesa La Gazzetta dello Sport

Brozovic non è più incedibile: Inter pronta ad ascoltare offerte Passione Inter

GAZZETTA - Inter, Brozovic può essere sacrificato in estate: pronta ... Napoli Magazine

Skriniar via dall'Inter, è rottura totale: pronta l'offerta del PSG Trend-online.com

L'Inter mette gli occhi su Demiral: tentativo con l'Atalanta se Skriniar ... Goal.com

Il Paris Saint-Germain, vuole a tutti i costi portare subito Milan Škriniar nella capitale francese. La nuova proposta del club parigino è di 15 milioni di euro, un'offerta che l'Inter sarebbe pronta ...Milan Skriniar vuole accasarsi al club francese quanto prima e questo risulta chiaro ma, il motivo sarebbe da imputare anche all’umore dello stesso difensore Come noto negli ultimi giorni c’è stata la ...