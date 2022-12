Rubano cosmetici da un negozio | denunciate due ragazze

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato duedi Avellino, di cui una non ancora maggiorenne, per “furto aggravato”. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta presso un noto esercizio commerciale di Mercogliano dove era stata segnalata la presenza delle due giovani donne che si aggiravano con atteggiamenti sospetti all’interno del. Sul posto i Carabinieri hanno individuato le predette che, bloccate e sottoposte a perquisizione, sono state trovate in possesso di prodottiappena sottratti. La refurtiva, del valore di 170 euro, è stata restituita agli aventi diritto e le due presunte responsabili del furto deferite in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.