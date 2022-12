'Quell'amicizia con Ratzinger nata da un articolo sbagliato'

Leggi su agi

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - Con Josephscompare forse il più grande teologo del XX secolo, dagli anni '70 "maestro buono", per usare le parole del Vangelo, di intere generazioni di studenti di teologia con il suo libro "Introduzione al cristianesimo" che metteva in luce la sorprendente modernità del pensiero cristiano per l'umanità di oggi, in risposta alle grandi domande poste dalla scienza ma anche dal progresso civile,o della dichiarazione dei diritti umani che la Chiesa in effetti ha faticato a riconoscere, a partire dalla libertà di pensiero e di espressione e dalla pari dignità di ogni essere umano, qualunque ne sia il sesso, l'etnia e la religione. Ma a un giornalista che ha seguito i venticinque anni del suo ministero di prefetto della Dottrina della Fede e poi gli otto del suo Pontificato, come è accaduto a me, vengono alla mente oggi tanti ricordi ...