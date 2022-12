Putin su Ucraina | l' Occidente la usa per dividere la Russia

la Repubblica

- Il presidente russo, attacca Stati Uniti ed Europa e incassa la ritrovata vicinanza con la Cina. Xi Jinping, dopo il colloquio di ieri, invia un telegramma di auguri per il nuovo anno e promette con ...Un po' come fain, bombardando le centrali elettriche per far morire di freddo il popolo nemico. E si arriva, dai porti chiusi ai porti lontani. Ritirata strategica, ma per ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin: "L'Occidente vuole distruggerci". Esplosioni a Kiev e in altre città Il presidente russo Vladimir Putin sovraintende al lancio di nuovi sottomarini e navi da guerra russi. Putin promette di rafforzare ulteriormente la marina russa. Putin sovraintende al lancio di nuove ...«L'Occidente ha mentito sulla pace mentre si preparava all'aggressione e ora lo sta ammettendo apertamente, senza esitazione. E sta cinicamente usando l'Ucraina e il suo popolo ...