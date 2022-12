Laura Cremaschi mostra curve da paura in bikini | “Aspettando il 2023”

RDS 100% Grandi Successi

, la miss web di Avanti un altro , intervistata da Casa Pipol ha svelato di non avere accettato il Grande Fratello Vip (per ben due volte) proprio per non perdersi nemmeno una puntata ...La Sala di Lettura della biblioteca ospita dunque questi 15 lavori realizzati da Assadour, Roberto Barni,Castagno, Andrea Chiesi, Carlo, Giuliano Della Casa, Pablo Echaurren, Franco ... Avanti un altro! Laura Cremaschi è strepitosa, la foto in bikini manda ... Donna con una bellezza a dir poco unica; Laura Cremaschi conosce benissimo come far andare fuori di testa tutti i suoi fan.Celebre volto di Avanti un altro dice "no" al Grande Fratello Vip (per due volte) e ammette: "Antonino Spinalbese Giocherei con lui".