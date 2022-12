Industria | i dossier caldi sul tavolo del Governo per il 2023

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 dicembre 2022) Da Draghi a Meloni, da Giorgetti a Urso, nel 2022 passano di mano in mano circa 70 tavoli di crisile e i destini di 90mila lavoratori. Al primo posto tra le vertenze più problematiche che ancora occupano la scrivania del titolare del dicastero di via Veneto, l’ex Ilva. Lo scorso 28 dicembre il consiglio dei ministri dà il via libera al decreto su “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”. In totale, per l’Ilva vengono assegnati oltre 1 miliardo di euro di finanziamenti: i 680 milioni già stanziati, convertibili in un futuro aumento di capitale, il miliardo stanziato dal dl Aiuti bis e le risorse previste per il Dri e il Just transition fund. Pochi minuti dopo la fine del Cdm, da Taranto arriva la reazione dei sindacati, che dichiarano 32 ore di sciopero a partire dal 10 gennaio, dando appuntamento ai lavoratori per l’11, sotto Palazzo ...