Elly Schlein straparla sui voucher twittando contro la Meloni | il web insorge e la sommerge di critiche

(Di sabato 31 dicembre 2022)ha fatto un tweetGiorgiaperché non si capacita di come il Presidente del Consiglio preferisca i, al lavoro nero. Ha cinguettato così: «in conferenza stampa ha detto “meglio idel lavoro nero”. Quindi l’idea di un lavoro a tempo indeterminato con adeguate tutele non la sfiora nemmeno. Per la destra la precarietà non esiste». In sostanza ladice che l’unico lavoro rispettabile è quello col posto fisso. Purtroppo la società moderna non ha bisogno solo di lavoratori fissi, ma anche di lavoratori mobili. Il problema è come garantire i diritti di questi lavoratori mobili. Il tweet diGiorgiadiventa un ...