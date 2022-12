Andrea Dovizioso e quel no alla Superbike | “Vi spiego il perché”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Non è andato tutto secondo i piani in questo suo finale di carriera.avrebbe voluto concludere la sua storia d’amore con la classe regina in modo certamente migliore, affidando il suo ultimo valzer alle curve della MotoGP. L’ultima esperienza nel team satellite della Yamaha (RNF, ex Petronas SRT) è stata così traumatica da portare il motociclista italiano a ufficializzare il suo ritiro prima che finisse il Motomondiale. L’italiano è ritornato recentemente al suo grande amore, il motocross, annunciando anche un nuovo progetto. Manon ha mai preso in considerazione un approdo in? È lo stesso Dovi a spiegarlo. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook Yamaha)“Fin dall’inizio – ha ...

Moto.it

Nel box rosso dovrà farsi largo con il suo stile arrembante, senza fare confusione: da evitare il celebre contattoIannone -in Argentina nel 2016. Luigi Dall'Igna ed i ...E dunque è più che mai chiaro che né Franco Morbidelli, né, né Cal Crutchlow e né Darryn Binder sono riusciti neppure lontanamente a tenere il passo del campione 2021, tanto che ... Andrea Dovizioso: ""Ho una buona relazione con Ducati, non con tutti" Andrea Dovizioso ci parla della gara Sprint della MotoGP, che dalla stagione 2023 si disputerà il sabato in tutti gli appuntamenti del mondiale. Dal suo punto di vista sarà un vantaggio solo per i pil ...Il rapporto non è finito bene, purtroppo, ma i rapporti con Ducati sono buoni. Non con tutti però. Così dice Andrea, che racconta cosa rese difficile la stagione 2020. Perché non accettò la proposta A ...