Un minuto di raccoglimento per ricordare Pelè

Sky Sport

Nella partitella in famiglia, preceduta da undiper commemorare Pelé scomparso ieri a 82 anni, la squadra di Vincenzo Italiano ha sconfitto per 7 - 0 la Primavera di Alberto ...Il mondo del calcio piange da ieri la scomparsa del mitico Edson Arantes do Nascimento, meglio noto a tutti come Pelè. La FIGC ha ufficializzato undiper la leggenda verdeoro È persino riduttivo parlare dell'immensa grandezza di Pelè, uomo simbolo del calcio che fu e stella a livello planetario capace di trascendere ... Serie A, minuto di raccoglimento durante la 16^ giornata in memoria di Pelé I viola di Italiano hanno battuto 7-0 la Primavera di Aquilani. Prima della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Pelé ...Ultimo test di preparazione per la Fiorentina oggi allo stadio Franchi davanti a 2.500 tifosi ad applaudire e incitare dal settore Maratona aperto per l'occasione. (ANSA) ...