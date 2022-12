Ti ricordi… Marcelinho Carioca il “Pé de anjo” | uno dei talenti più leggeri della storia del calcio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Immancabile domani: Disco Samba accompagnerà improbabili trenini e altrettanto improbabili caipirinhe. In entrambi i casi elementi vicini al Brasile quanto la Porta di Brandeburgo, nonostante le pretese. Ma va bene così: è il 31 dicembre, c’è voglia di leggerezza, e allora non poteva che essere nato il 31 dicembre, inevitabilmente a Rio, uno deipiùdelnon solo in senso figurato: 1 e 65 per poco più di 50 chili (a seconda dei periodi) e un 36 di piede. Dettaglio che gli garantirà il soprannome “Pé de”, “Piede d’Angelo”, non solo per le caratteristiche fisiche, ma anche e soprattutto per la capacità con quel piedino di disegnare traiettorie aggraziate come puttini su tela. Nasce il 31 dicembre del 1971 a Rio de Janeiro ...