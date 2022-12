SPID | la Meloni vuole eliminarlo per sempre | prenderà il suo posto questa tecnologia | ed è gratuita

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sembra che losarà dimenticato molto presto a causa delle nuove direttive del Governo. Cosa hanno in mente di fare, e perché vorrebbero rimuoverlo? L’Italia offre diverse opportunità burocratiche che vengono scelte sulla base di alcuni servizi a cui si potrebbe accedere. Se volessimo fare una fattura elettronica potremmo pensare di utilizzare il sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre se volessimo far uso di un bonus dedicato alle persone di tutte le età, solitamente basterebbe tirare fuori loe cercarlo in tutta tranquillità. Modifica più che inaspettata per chi lo hausato – Computermagazine.itMa ora non sarà più possibile perché, attenendoci alle parole di Alessio Butti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, potrebbe ...