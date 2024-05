Report stasera | anticipazioni puntata 26 maggio 2024 | si parla di sondaggi

Nuovo appuntamento con “Report", il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci, in onda oggi, domenica 26 maggio 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3. La puntata di oggi propone tre nuove inchieste: dal mercato dei sondaggi in Italia all'incidente di Ustica, fino allo stato del 5g.. today

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 19 maggio 2024 su Rai 3 Questa sera, domenica 19 maggio 2024, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci.

tpi