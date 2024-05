La difesa comune europea non sia uno slogan vuoto | un progetto necessario ma con molte incognite

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 26 maggio 2024) Nel contesto di un mondo in rapida evoluzione, dove le sfide globali pongono sempre più pressione sulla sicurezza e la stabilità, sarebbe auspicabile che l’Unioneprovasse a consolidare le proprie risorse e competenze in materia di, in particolare nella prospettiva di un approccio strategico per una Politicadi(PCED). Il 2014 segna l’inizio dei travagli interni dell’Ucraina, alle porte del Unione. In questo contesto, nel maggio 2017 gli Stati membri hanno deciso di rafforzare la missione dell’Agenziaper la(AED), rendendola l’operatore centrale delle attività legate allafinanziate dall’UE. L’Europa affronti unita le minacce esterne Ma tutto questo si è rivelato ancora insufficiente; bisogna andare oltre: occorre creare unache offra all’Europa lo strumento per la propria autonomia strategica e che le consenta di garantirsi i propri interessi nei giochi per plasmare la stabilità globale, rendendola attore chiave nella competizione internazionale.