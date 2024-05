VIDEO Schlein | abbraccio a Gengaro e endorsement a Buonopane

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Il comizio pubblico di Ellyad Avellino è stato annullato, come noto, a causa del grave lutto che ha colpito il candidato sindaco del campo largo, Tonino, che nella serata di venerdì ha perso l’amato e stimato papà Tommaso. Tuttavia la Segretaria nazionale del Partito Democratico, non ha saltato la tappa in Irpinia già precedentemente calendarizzata, seppur tenuta in forma “privata”. E così, dopo avere partecipato nella mattinata di sabato alla grande manifestazione di Napoli organizzata dalla Cgil per dire no all’autonomia differenziata,ha fatto tappa a Montella, dove ha pranzato in un agriturismo locale Per l’occasione ha anche registrato una sostegno di Rizieri, sindaco di Montella ricandidato per la guida del Comune, presidente della Provincia, militante dem seppur per molti mesi in contrasto con alcune scelte della dirigenza provinciale.

