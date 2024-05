Pioli | Futuro? Sto studiando inglese - potrebbe essere il momento giusto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) Ieri sera l’addio dial Milan e ai propri tifosi a San Siro. Contro la Salernitana finisce 3-3 ma il risultato finale non rovina la festa e l’emozione per l’addio al tecnico che ha portato uno scudetto a Milanello. Sulha lanciato un’indiscrezione. Le sue parole riportate da Gazzetta.: «I cicli iniziano e finiscono. Questa è la cosa migliore per tutti» Le parole del tecnico rossonero: «Separazione consensuale? I cicli iniziano e finiscono, siamo riusciti a farlo durare a lungo. Questa è la cosa migliore per tutti. Questa esperienza mi ha fatto capire di voler costruire ancora qualcosa di speciale. Ho l’ambizione di poterci riprovare. Nei prossimi giorniro esserci delle cose: pensavo di arrivare a oggi pensando di staccare e invece non mi sento stanco: mi sono scoperto tenace e resiliente. E stoil…». Il Milan: “interrotto il rapporto professionale” Stefanolascerà il Milan a fine stagione.