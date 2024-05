Sono oltre 100mila i bambini e le bambine, provenienti da 101 Paesi, che partecipano, insieme al Pontefice, alla due giorni della prima Giornata mondiale dei bambini a Roma. Un evento, fortemente voluto da papa Francesco anche come tappa di avvicinamento al Giubileo del 2025, che si è aperto oggi, sabato 25 maggio, alle 15:30 allo Stadio Olimpico e proseguirà domani in Piazza San Pietro. ilfattoquotidiano

Strade chiuse e deviazioni, modifiche alla viabilità in occasione del secondo giorno della Giornata Mondiale dei bambini con Papa Francesco. Oggi si attendono 70mila persone a Piazza San Pietro. Ecco tutte le info sul traffico in città. fanpage

Per la messa della Giornata mondiale dei bambini, la premier Giorgia Meloni in prima fila sul sagrato con la figlia. Dopo la messa e l’Angelus, il monologo di Roberto Benigni. repubblica

Papa a S.Pietro per la messa dei bambini,presente premier Meloni - papa a S.pietro per la messa dei bambini,presente premier Meloni - papa Francesco è a piazza San pietro dove presiede la messa nella Giornata Mondiale dei Bambini. Presente alla celebrazione anche la premier Giorgia Meloni e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. ansa

Papa Francesco in dialogo con i bambini a piazza San Pietro: “Preghiamo insieme per la pace” - papa Francesco in dialogo con i bambini a piazza San pietro: “Preghiamo insieme per la pace” - papa Francesco ha messo da parte il testo preparato per l’omelia ed ha parlato a braccio interagendo con la folla di bambini che si trova all’interno del colonnato berniniano e che ha risposto in coro ... repubblica

Papa Francesco, pregate sempre e soprattutto pregate per la pace - papa Francesco, pregate sempre e soprattutto pregate per la pace - "Siamo qui per pregare insieme e pregare Dio , Padre, e Figlio a Spirito Santo". É ancora una volta una festa quella in Piazza San pietro con il papa e i bambini. Stamattina la celebrazione eucaristic ... acistampa