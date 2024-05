Atletica - Simonelli firma il record italiano nei 100 ostacoli | Sensazioni molto buon - felice dei progressi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 26 maggio 2024) Nancy – Arriva uno splendidoper Lorenzo. Lo sprinter deglitricolori ha siglato il primato all’aperto nei 100. Lo fa fatto in 13,21 al Meeting di Nancy. Meno sei centesimi rispetto alche aveva realizzato Paolo Dal Molin nel 2021. “Si riparte come era finita la stagione indoor, con un!”, esclama Lorenzo, come riporta fidal.it. “Davvero contento, ho avutoe e sonoper essere riuscito a riportare idell’inverno già nella prima gara all’aperto, dai 60 ai 110. Dentro di me non avevo dubbi, mi sentivo tranquillo e l’ho dimostrato. Ero al rientro da un breve stop a scopo precauzionale, per una piccola lesione di appena un paio di millimetri al femorale che ho rimediato nella trasferta oltreoceano prima delle World Relays alle Bahamas. Si è risolto tutto in poco tempo, ma per non rischiare ho scelto di non correre ai meeting di Savona e Chorzow.