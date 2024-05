Sale sulle ferite da premierato controverso La riflessione di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 26 maggio 2024) L’Italia non nasce una, né ha una vera tradizione di unità politica. Per esempio, Siena per secoli combatte Firenze e poi dentro Siena stessa ci sono rivalità secolari tra i rioni. La nazione si è fatta cucendo e lenendo per anni gli strappi di un accorpamento politico passato attraverso una mezza dozzina di guerre contro stranieri ma contro italiani stessi. Nel 1943 c’erano italiani che scelsero di combattere altri italiani per essere fedeli ai nazisti e subito dopo ce ne furono altri disposti a schierarsi contro i sovietici sempre contro altri italiani. In questo terreno friabile la faziosità del linguaggio e dei gesti può portare fratture insanabili. Esaspera ed estremizza contraddizioni e contrasti. Diventa sintomo e poi viatico dell’autoritarismo. Ma l’autoritarismo non ricuce una nazione. Crea lesioni che spargono sangue ovunque e spesso finisce per uccidere chi lede. Inoltre, solo l’ombra dell’autoritarismo italiano dà i brividi.