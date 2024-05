Mercato Napoli - arriva la conferma | un altro azzurro annuncia l’addio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Negli ultimi minuti, un calciatore delha voluto salutare pubblicare i propri compagni. Il post social cheal club. Sono giorni caldi in casacon la rivoluzione che è già terminata. Sebbene la stagione non sia ancora volta al termine, tra le file azzurre diversi calciatori hanno comunicato il proprio addio. Tra questi c’è Piotr Zielinski, il quale ha organizzato una cena con il gruppo squadra in occasione del suo compleanno e non solo. La lista degli addii, non è pero terminata, vista la volontà della dirigenza di intraprendere un nuovo percorso. A tal proposito, anche Pierluigi Gollini lascerà ilal termine della stagione. L’estremo difensore oggi presenzierà per l’ultima volta al Maradona per poi fare ritorno all’Atalanta. Infatti, la dirigenza non è intenzionata a riscattare il calciatore dopo il prestito in vista dei prossimi anni. Gollini dice addio al: il saluto social Pierluigi Gollini tramite il proprio profilo “Instagram” ha voluto salutare i propri compagni.