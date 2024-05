Arrivano le prime testimonianze sulla morte di Angelo Onorato | per la figlia è omicidio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Cominciano le indagini per ladell’imprenditore, marito della eurodeputata Francesca Donato. Che è stata a lungo interrogata dalle Forze dell’Ordine ieri sera, insieme allaventenne Carolina. L’uomo è stato ritrovato morto in macchina, con una fascetta legata al collo e la cintura ancora allacciata. A dare l’allarme della scomparsa sono state proprio la moglie e la, che non lo vedevano tornare, nei pressi di Palermo. Le ipotesidiLa famiglia lo aspettava ma alle 14:30, non vedendolo rientrare, ha deciso di verificare la posizione dal cellulare: lui era nella sua Range Rover già morto. Secondo il medico legale l’uomo è morto per soffocamento, ma ancora non è chiaro se si tratti di uno un suicidio. A coordinare l’inchiesta è il Procuratore aggiunto Ennio Petrigni, che sta vagliando diverse ipotesi. Sembra infatti che l’uomo avesse confidato a qualche amico una preoccupazione economica.