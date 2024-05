L’appello del Premio Nobel Yunus | Rifondarci come essere umani - la nostra è una società distruttiva Dobbiamo liberarci dallo schiavismo

Al Festival dell'Economia di Trento, Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace 2006, lancia un appello accorato per una radicale trasformazione del sistema economico globale. L'articolo L’appello del Premio Nobel Yunus: “Rifondarci come essere umani, la nostra è una società distruttiva” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

orizzontescuola