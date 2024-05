Poggianti ridisegna la ex Montepagani Progetto pronto per trasformarla in fiore all’occhiello con un nuovo parco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Empoli, 26 maggio 2024 – “Dopo oltre 50 anni la exrappresenta una piaga sociale e un pericolo in termini di salute e sicurezza per la comunità di Ponzano, trattandosi di una ex fabbrica chimica che spesso ha sversato liquami tossici anche nel vicinononché diventata nel tempo teatro di spaccio di droga, bivacco e abbandono rifiuti - dichiara il candidato sindaco Andrea- È necessario intervenire con decisione rendendo appetibile l’investimento edilizio e la bonifica dell’area attraverso una volumetria edificabile e la possibilità di costruire in altezza superiore rispetto a quella attualmente consentita. Da qui parte la lotta al degrado che con le liste che mi sostengono intendo affrontare con determinazione”. Ma le cose cambieranno., avvalendosi della consulenza di esperti tra i candidati alla carica di consigliere delle liste che lo sostengono, Centro Destra per Empoli e La mia Empoli, ha già “unchiaro di recupero e riqualificazione dell’area”, con tanto diannesso destinato a diventare unpolmone verde cittadino.