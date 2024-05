Messaggio da Taipei Taiwan non si arrenderà alle coercizioni cinesi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 26 maggio 2024) In una dichiarazione inviata a Formiche.net, il ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Cina () commenta l’esercitazione cinese che si è conclusa sabato 25 maggio – denominata “Joint Sword-2024A” – che ha fatto “aumentare le tensioni nella regione”. Il ministero “esorta la Cina a esercitare l’autocontrollo e a cessare qualsiasi azione che minacci la pace e la stabilità attraverso lo Stretto die aumenti le tensioni nella regione”. Le manovreerano attese come risposta al lancio della presidenza di William Lai – che ha inaugurato il suo mandato lunedì. Pechino aveva parlato apertamente di “punizione contro le forze separatiste che cercano l’indipendenza” (Lai, eletto dal partito democratico, non è solo l’erede del corso presidenziale autonomista precedente, ma per la Repubblica popolare è un “indipendentista”). La Cina provoca, cerca di destabilizzare il contesto interno ed esterno attorno all’isola.