Chiambretti (ancora) tra sperimentazione e... convenzione - chiambretti (ancora) tra sperimentazione e... convenzione - Apparteniamo a quella generazione che ha assistito alla nascita e alla crescita della RaiTre di Angelo Guglielmi. Un periodo d’oro della rete, che ... gazzettadelsud

Massimo Giletti: «L'addio a La7 Forse stavo toccando cose che non si devono toccare. Parlerò del nuovo programma, ma ora no» - Massimo Giletti: «L'addio a La7 Forse stavo toccando cose che non si devono toccare. Parlerò del nuovo programma, ma ora no» - «Leggo di tutto, io non ho mai parlato. L'amministratore delegato ha detto che io e chiambretti, tutti e due torinesi, torniamo dopo molti anni in Rai. È probabile, ma ci vorranno ancora due settimane ... leggo

Massimo Giletti: «Addio a La7 Peggio di un divorzio. Forse stavo toccando cose che non si devono toccare» - Massimo Giletti: «Addio a La7 Peggio di un divorzio. Forse stavo toccando cose che non si devono toccare» - «Leggo di tutto, io non ho mai parlato. L'amministratore delegato ha detto che io e chiambretti, tutti e due torinesi, torniamo dopo molti anni in Rai. È probabile, ma ci vorranno ancora due settimane ... ilmessaggero