Il libro Che cos’è l’economia? Fra denaro e derivati | rudimenti per tornare padroni del nostro destino

(Di domenica 26 maggio 2024) Economia spesso una parola che irrigidisce gli animi. Ma sono i lemmi e le idee che muovono il mondo e lo plasmano nella direzione che vogliamo in una lotta tra pulsioni e visioni. Altaforte Edizioni ha appena pubblicato il saggio Che? Stato, imprese e consumatori al tempo del capitalismo (104 pp.; 12,00€) a cura di Massimiliano Bartolozzi. L’autore, classe 1971, laureato in Economia e Commercio ha un’esperienza che da oltre vent’anni lo conduce attraverso gli ambiti contabili e tributari. Avvalendosi della prefazione del giornalista, penna de La Verità, Carlo Cambi e della postfazione del saggista Filippo Burla il testo risponde a una delle massime di Federico Caffè: “Paradigma dell’economista è non spacciarsi da profeta”. La pubblicazione, pagina dopo pagina, diventa un viaggio all’interno dei meandri del danaro e dei suoi. L’essenza di un’esperienza che inficia sulla vita di tutti i giorni ed è quadro essenziale per comprendere le leggi e le direzioni del sistema economico e dei suoi meccanismi.