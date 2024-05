Heidi Baci terza classificata al Big Brother Vip - in finale l’incontro tra il papà e il fidanzato Romeo Veshaj Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 26 maggio 2024) Si è conclusa ieri con la vittoria dell’attrice Egla Ceno la versione albanese del BigVip, che ha visto classificarsi al terzo posto una vecchia conoscenza dell’ultima edizione del “nostro” Grande Fratello, ovvero. Medaglia d’argento perdell’ex gieffina. I due nelle scorse puntate si erano anche sposati per finta in una sorta di gioco che il reality show albanese organizza in ogni edizione. Grandi emozioni pernel corso dell’ultima puntata del programma. Anche ieri sera – come successo nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini, laha potuto incontrare il suo. Questa volta però l’epilogo è stato del tutto diverso. L’uomo che si è palesato di fronte alla figlia sfoggiava un sorriso a trentatré denti e si è mostrato felice per il percorso intrapreso al BBV. I due si sono abbracciati e il clima era di gran lunga più leggero rispetto a quello percepito durante il loro incontro nella Casa di Cinecittà.