Previsioni meteo in Lombardia - settimana di pioggia e temporali Ecco dove e quando

(Di domenica 26 maggio 2024) Milano, 26 maggio 2024 – Ritorno alla… Arpaavverte : tra lunedì e martedì nuova fase perturbata, con alta probabilità di precipitazioni sulla regione. A seguire condizioni più stabili per la giornata di mercoledì”. Insomma di metter via l’ombrello non se ne parla ancora, anzi. Lunedì 27 maggio 2024 Martedì 28 maggio 2024 Mercoledì 29 maggio 2024 Giovedì 30 maggio 2024 “La causa – spiegano gli esperti de Il.it - è da ricercarsi nella particolare configurazione sinottica in atto a livello europeo che vede ancora una vastissima area di bassa pressione centrata tra Islanda e Isole Britanniche che continua ad inviare impulsi instabili verso il bacino del Mediterraneo. Ed infatti, già da lunedì 27 maggio, ci aspettiamo nuovi rovesci temporaleschi a partire dalle regioni di Nord Ovest; nel corso della notte e nelle prime ore di martedì 28 il maltempo si estenderà poi al resto del settentrione e ai settori adriatici con piogge battenti ed un calo generalizzato delle temperature”.