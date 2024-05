Verona-Inter - due assenze pesanti! La probabile formazione di Baroni

La partita tra Verona e Inter è in programma domani sera alle 20.45. Al Bentegodi, possibile chance dall’inizio per un ex attaccante nerazzurro. ULTIME ? Meno uno a Verona-Inter, ultima giornata di campionato. Entrambe le squadre chiuderanno un campionato decisamente importante e con i massimi obiettivi conquistati: lo scudetto lato nerazzurro e la salvezza in anticipo (un turno) per gli scaligeri di Marco Baroni.

