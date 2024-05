Volley B1 femminile Play off | la Pieralisi Jesi stecca la prima - Fasano vince al tie break

Campionati nazionali universitari 2024 in Molise a Termoli JESI, 23 maggio 2024 – Ai Campionati Nazionali Universitari 2024 in Molise protagonisti i fiorettisti jesini. A Termoli in campo femminile vince la jesina Elena Tangherlini (Cus Camerino) mentre in quello maschile sul podio atleti della Scherma Jesi e nel dettaglio medaglia d’argento per Marco Proietti (Cus Ancona) e bronzo ex aequo per Leonardo Pieralisi (Cus Ancona) e Marco Vannucci (CUS Perugia).

