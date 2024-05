Gaeta Centro di diagnostica Monsignor Di Liegro - parla il consigliere regionale Cosimino Mitrano

Novara - Giovanni Di Giovannantonio, figura di spicco della politica locale e regionale, è deceduto all'età di 93 anni. Medico di professione, è stato sindaco di Notaresco per un lungo periodo e ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale per due legislature, eletto con il Partito Comunista Italiano. abruzzo24ore.tv

San Casciano (Firenze), 25 maggio 2024 – Un tremendo lutto per la politica toscana: Massimiliano Pescini, ex sindaco di San Casciano e attuale consigliere regionale del Pd, si è spento a causa di un tumore che gli era stato diagnostico soltanto pochi mesi fa. lanazione

“Votate 5S, non Cirio”. Il video leghista dopo vecchie ruggini nel centrodestra - “Votate 5S, non Cirio”. Il video leghista dopo vecchie ruggini nel centrodestra - È il caso del giorno in Piemonte il video con cui Sara Zambaia, consigliera regionale della Lega, esorta i potenziali elettori a votare un altro candidato presidente ma non Alberto Cirio, aggiungendo ... torino.repubblica

Terzo mandato a Fedriga: manca l’accordo politico interno al centrodestra - Terzo mandato a Fedriga: manca l’accordo politico interno al centrodestra - Il Friuli Venezia Giulia può legiferare in autonomia in materia di norme elettorali. Fratelli d’Italia e Forza Italia non aprono e anche la Lega non marcia ... messaggeroveneto.gelocal

La composizione delle squadre di Sci Alpino del Comitato FISI-AOC per la stagione 2024-25 - La composizione delle squadre di Sci Alpino del Comitato FISI-AOC per la stagione 2024-25 - Il 21 maggio il Consiglio del Comitato FISI Alpi Occidentali ha deliberato la composizione delle squadre regionali di sci alpino per la stagione 2024-2025. Il responsabile della disciplina è sempre il ... ideawebtv