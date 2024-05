Strage di via dei Georgofili - a Firenze il dibattito col pm Di Matteo e Borsellino organizzato dai familiari delle vittime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Unsulle bombe del 1993 a distanza di 31 anni dalladi via dei. È quellodall’Associazione tra i, in collaborazione con il MovimentoAgende Rosse, Antimafia Duemila e con il patrocinio del Comune di. L’evento si terrà lunedì 27 maggio , alle ore 18, al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. “Memoria e ricerca della verità oltre il colpo di spugna’” è il titolo del, moderato da Giuseppe Galasso. Durante l’evento sarà presentato il libro Il colpo di spugna (Fuoriscena), scritto dal sostituto procuratore della Direzione nazionale Antimafia, Nino Di, e dal giornalista Saverio Lodato. Tra gli ospiti anche Salvatore, il presidente dell’Associazione deidelladi via deiLuigi Dainelli. Interverranno anche l’avvocato l’avvocato Danilo Ammannato, legale dell’associazione, e il direttore di Antimafia Duemila Giorgio Bongiovanni.