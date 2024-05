Ad Ardea si va A scuola in bici | l’iniziativa della Polizia locale per i più piccoli

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Un successoche con gioia ha realizzato per i più piccini evento “Ain”. L’evento conclude una serie di incontri dedicati all’educazione stradale nelle scuole dida partecoordinata dal neo comandante il Ten Col. Marzia Sgrò. Già in questa settimana si sono svolte delle lezioni di educazione stradale nelle scuole primaria di via Varese che riprenderanno a settembre sempre coordinate con insegnanti degli agentidi. Ad assistere alle lezioni lo stesso sindaco Maurizio Cremonini, l’assessore ai servizi sociali e politici vari. A dare maggior lustro almunicipale la Croce rossa che ha assistito e medicato i bambini che si erano causati piccole escoriazioni alle ginocchia di alcuni di essi che non avevano rispettato la segnaletica ai bambini più “indisciplinati” sono stati tolti i punti dalla patente e spiegato loro cosa succede quando non si rispetta la segnaletica stradale, sorpassi, guida contromano ed inversioni stradale vietate hanno causato treincidenti con leclettine.

Ardea, 26 febbraio 2024 – ” In via Campo di Carne nei pressi di una scuola comunale, esiste una vera e propria discarica a cielo apert0“: è quanto segnalato il consigliere ombra Tony Gallo già consigliere comunale in quel di Castel san Pietro Romano “Quello che più mi ha colpito – prosegue Gallo – è che questo cumulo di immondizie si trova proprio nell’area riservata al parcheggio per i disabili. ilfaroonline

A ottant'anni di distanza, l'eccidio delle Fosse Ardeatine rimane una cicatrice profonda nel cuore dell'Italia. Nel marzo del 1944, 335 individui, tra cui militari e civili, furono brutalmente assassinati a Roma per mano delle truppe di occupazione naziste, un atto di violenza che si staglia oscuro nella storia della Seconda Guerra Mondiale L'articolo Fosse Ardeatine, Valditara: “Scuola in prima linea nel ricordo della lotta contro il nazifascismo” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Ad Ardea si va “A scuola in bici”: l’iniziativa della Polizia locale per i più piccoli - Ad ardea si va “A scuola in bici”: l’iniziativa della Polizia locale per i più piccoli - ardea, 26 maggio 2024 – Un successo l’iniziativa della Polizia locale che con gioia ha realizzato per i più piccini evento “A scuola in bici”. L’evento conclude una serie di incontri dedicati ... ilfaroonline

Ardea, Festa della Repubblica: Mostra Espositiva di cimeli dei Parà italiani - ardea, Festa della Repubblica: Mostra Espositiva di cimeli dei Parà italiani - Con il patrocinio del Comune di ardea, e la fattiva collaborazione dell’assessore alla cultura, dottoressa Barbara Assaiante, e l’organizzazione con la locale sezione d’Arma dei Paracadutisti d’Italia ... osservatoreitalia.eu

Dalla rubrica “Notizie dal mondo ASviS”, concorso Mim-ASviS: i vincitori della quinta edizione - Dalla rubrica “Notizie dal mondo ASviS”, concorso Mim-ASviS: i vincitori della quinta edizione - Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS del 17/5/24. La promozione di una cultura della sostenibilità passa per le scuole di ogni ordine e grado, coinvolti migliaia di studenti sui tem ... ildenaro