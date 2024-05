Zelensky a Biden-Xi | venite in Svizzera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 26 maggio 2024) 11.04 Appello del presidente ucrainoai presidenti di Usa e Cina affinché partecipino alla conferenza di pace sull'Ucraina prevista il 15 giugno in. "Mi rivolgo ai leader mondiali che sono attualmente ai margini dello sforzo globale per preparare il vertice di pace: il presidentee il presidente Xi", ha detto. "Mostrate la vostra leadership nel portare la pace vera e non una pausa tra un attacco e l'altro. Per favore,sostenete il Summit per la Pace con la vostra leadership e partecipazione".